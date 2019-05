Марселиньо: С тъга трябва да съобщя, че няма да мога да играя за националния отбор

View this post on Instagram

Com muita Alegria que comunico a todos que depois de alguns anos fora da Seleção Búlgara , eu voltei a ser convocado ! Infelizmente com tristeza comunico que ñ poderei me apresentar à Seleção, devido a uma contusão no músculo da perna esquerda e nem ajudar minha equipe @pfcludogorets1945 na reta final do campeonato Bulgaro , pois necessito de 1 meses para recuperação. Algumas pessoas me questionando sobre isso por isso resolvi anunciar aqui , sorte ao Ludogorets e a seleção Búlgara, obrigado ha tds . Com certeza voltarei mais forte Em Nome De JESUS

