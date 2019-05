Тенис Насрочиха мача на Григор Димитров в Женева за вторник 20 май 2019 | 20:29 - Обновена 0



Мачът на Григор Димитров на старта на тенис турнира от сериите АТР 250 в Женева е отменен за вторник, обявиха организаторите. Битката му с Федерико Делбонис бе насрочена за 19:00 часа днес, но към 17:00 часа заваля дъжд и това доведе до забавяне.

Чак към 19:30 играта бе подновена и първоначално срещата на Григор бе записана в 21:30 часа в графика, но впоследствие организаторите предпочетоха да я преместят за вторник. It's dry (ish), and we have players! @genevaopen #genevaopen pic.twitter.com/RfyjbyU703 — Lee ‍ (@yelnats_eel) May 20, 2019 Димитров започна от квалификациите, за които получи “уайлд кард”, където елиминира последователно Марк-Андреа Хюслер и Томас Фабиано. С Делбонис ще бъде трета среща помежду им, като Григор има победа над него в Маями през 2016-а и “Уимбълдън” 2015-а, но досега не са играли на клей. This is how weather looks like right now at @genevaopen Rain supposed to stop at about 1930.More like a drizzle but a stubborn one. Hard to imagine @GrigorDimitrov playing today ... pic.twitter.com/I83cGOP97w — GrInfo (@GrInfo_) May 20, 2019 Ако преодолее Делбонис, Григор ще се изправи срещу защитаващия титлата си от миналата година Мартон Фучович. За последно Димитров бе играл квалификации през 2012 година за “Мастърс”-а в Париж, а иначе през 2010-а спечели турнир в Женева от сериите “Чалънджър”.

