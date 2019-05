Англия Челси удължи договора на Оливие Жиру 20 май 2019 | 18:01 - Обновена 0



копирано

Ръководството на Челси се се възползвало от правото си да удължи автоматично с една година договора на нападателя Оливие Жиру, съобщи "Скай спортс". Френският нападател ставаше свободен агент в края на юни, но наложият от УЕФА трансферен бан върху лондонския клуб за следващите два трансферни прозореца ще попречи на отбора да взима нови играчи. Самият Жиру изрази ясно недоволството си от малкото игрово време, което получаваше през сезона, за сметка на играещия под наем Гонсало Игуаин. Челси обаче предпочете да не закупува правата на аржентинеца и така Жиру остава единствен избор за върха на атаката на "сините". Chelsea have activated a clause in Olivier Giroud's contract to extend his deal for an extra year and keep him with the club for next season, we understand pic.twitter.com/AQTyLOkYTp — Goal (@goal) May 20, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1377

1