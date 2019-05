Германия РБ (Лайпциг) заяви амбиции да свали Байерн от трона 20 май 2019 | 17:35 - Обновена 0



След три успешни първи сезона в Бундеслигата - второ, трето и шесто място, отборът на РБ (Лайпциг) вече има по-смели амбиции и иска да се бори за Сребърната салатиера. Това е свързано и с предстоящото идване на новия треньор Юлиан Нагелсман , който е приеман за един от най-перспективните специалисти в Германия. 31-годишният наставник, наричан Малкия Моуриньо, пристига от Хофенхайм “Този сезон завършихме трети, но вече се целим по-нависоко”, обясни пред Sport1 спортният директор на Разенбалшпорт Ралф Рангник “Има две позиции над нас. В началото на този сезон Нагелсман заяви, че иска да стане шампион с Хофе. Предполагам, че това ще е целта му и при нас, защото - с цялото ми уважение - смятам, че ние имаме по-добри футболисти в сравнение с Хофенхайм. През следващия шампионат ще се опитаме да сме втори или дори първи”, добави Рангник, който през настоящата кампания съвместяваше и ролята на треньор.За трите си сезона досега в Първа Бундеслига Лайпциг на два пъти стигна до Шампионската лига и веднъж игра в Лига Европа.Междувременно Нагелсман разкри, че е имал среща с Тимо Вернер с надеждата да успее да го убеди да остане в клуба и да преподпише. Германският национал не иска да парафира нов контракт и е много вероятно да бъде продаден през идното лято.“Към момента е много трудно да се каже дали той ще остане - заяви наставникът. - Той е много добър нападател, който като треньор би искал да задържиш в състава си. Но пък и ситуацията с неговия договор е ясна. Той не е футболист, който трябва да бъде оставен да напусне като свободен агент.”

