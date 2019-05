Германия Новият нападател на Байерн пристига веднага 20 май 2019 | 16:06 - Обновена 0



копирано





"Обсъдихме ситуацията с клуба и взехме това решение. Ще напусна през лятото. Тази промяна ще ми се отрази добре. Само на 19 години съм и последните два шампионата бяха доста трудни за мен", коментира младият талант.



Юношеският национал на Германия игра рядко за Хамбургер ШФ във Втора дивизия този сезон. Арп се разписа при успеха с 3:0 в полза на отбора от Хамбург срещу







"Няма нищо по-добро от това да вкарам гол и да спечелим при сбогуването ми. След попадението емоциите ми избухнаха. Всичко беше пазено доста дълго време", каза още тийнейджърът.



Хамбургер ШФ обаче завърши на четвърто място в класирането и не успя да стигне до бараж за промоция.

Jann-Fiete Arp scores in possibly his last game for HSV and breaks down in tears pic.twitter.com/FUox2A3RKc — Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) May 19, 2019

Младият нападател ще струва на баварците около три милиона евро. Досега мюнхенци са потвърдили още сделките за

19-годишният нападател Ян-Фиете Арп призна, че напуска Хамбургер ШФ и още сега ще премине в Байерн (Мюнхен) . Той беше откупен от шампионите по-рано през сезона, но имаше вероятност да се присъедини към тях чак през лятото на 2020 г."Обсъдихме ситуацията с клуба и взехме това решение. Ще напусна през лятото. Тази промяна ще ми се отрази добре. Само на 19 години съм и последните два шампионата бяха доста трудни за мен", коментира младият талант.Юношеският национал на Германия игра рядко за Хамбургер ШФ във Втора дивизия този сезон. Арп се разписа при успеха с 3:0 в полза на отбора от Хамбург срещу Дуисбург вчера, показвайки силни емоции след реализиране на попадението."Няма нищо по-добро от това да вкарам гол и да спечелим при сбогуването ми. След попадението емоциите ми избухнаха. Всичко беше пазено доста дълго време", каза още тийнейджърът.Хамбургер ШФ обаче завърши на четвърто място в класирането и не успя да стигне до бараж за промоция.Младият нападател ще струва на баварците около три милиона евро. Досега мюнхенци са потвърдили още сделките за Бенжамен Павар от Щутгарт (35 млн. евро) и Люка Ернандес от Атлетико Мадрид (80 млн. евро).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5678 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1