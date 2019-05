Италия Вратите в Бока Хуниорс са широко отворени за Де Роси 20 май 2019 | 16:08 - Обновена 0



It could be on https://t.co/p52dOpnyPO — Goal News (@GoalNews) May 19, 2019 Директорът на аржентинския гранд Бока Хуниорс Николас Бурдисо заяви, че напускащият Рома след края на сезона Даниеле Де Роси е добре дошъл в клуба. Двамата с 35-годишния италианец са много близки приятели от времето, в което бяха съотборници в тима на “джалоросите”.“Не сме се чували. Предпочетох да не го безпокоя и рещих да го оставя на мира. Но мога да ви кажа, че за играчи като него, от неговия калибър, тук, в Бока Хуниорс, вратите винаги ще са отворени, и то широко отворени. Очевидно, ако и когато има такава възможност, ще обсъдим ситуацията му. Даниеле ми е скъп приятел и имаме отлични взаимоотношения. Но преди всичко, като негов приятел, разбирам, че моментът за Даниеле е деликатен. Нужно е бурята около него да отмине. Искаме да вземе най-доброто решение за бъдещето си”, сподели Бурдисо пред “Тутоспорт”.

