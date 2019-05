Йоренте напуска Тотнъм

Нападателят на Тотнъм Фернандо Йоренте ще напусне клуба след края на сезона, твърди вестник "Дейли Мейл". Испанецът не е получил предложение за нов договор, а настоящият му контракт изтича на 30 юни.

