Испания Невъзможно е Бейл да остане в Реал Мадрид, смята бивш президент на клуба 20 май 2019 | 15:36 - Обновена 0



копирано





“Зидан не го харесва. Това е взаимоотношение, което ще приключи. Изглежда, че вече е изиграл последния си мач за Реал Мадрид. Когато Зидан напусна миналата година, той смяташе, че е задължително “Zidane is not keen on him; it is a relationship that will come to an end."



Goodbye, Gareth https://t.co/HrwAj9gp21 — Goal News (@GoalNews) May 20, 2019 Завръщане в Бившият президент на Реал Мадрид Рамон Калдерон е сигурен, че Гарет Бейл е изиграл последния си мач с екипа на тима. Като причина той посочва неразбирателството между уелсеца и наставника Зинедин Зидан “Зидан не го харесва. Това е взаимоотношение, което ще приключи. Изглежда, че вече е изиграл последния си мач за Реал Мадрид. Когато Зидан напусна миналата година, той смяташе, че е задължително Кристиано Роналдо да бъде задържан и Бейл да бъде продаден. Те обаче решиха да не го правят. Изглежда невъзможно за него да остане там заради треньора и взаимоотношенията с феновете. Те смятат, че той не е отдаден и това е проблем. Най-добре за него ще бъде да смени отбора. Ако има такава възможност, той трябва да я използва.Завръщане в Тотнъм ? Възможно е, но може би ще бъде под наем. Проблем е, когато треньорът и даден играч не се спогаждат. Трябва да прегледаш всяка опция, за да намериш решение. Проблемът е заплатата, това е огромна заплата. Нямаше късмет в Мадрид още от самото начало. Феновете мислеха, че заради дадените за него пари той ще бъде по-добър от Кристиано, но това е наистина невъзможно. Това ще бъде труден за разрешаване развод. Сигурно ще го продадат или преотстъпят за ниска сума”, коментира Калдерон пред BBC Sport Wales.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 2964

1