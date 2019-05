Англия Ливърпул не се интересува от Де Лихт 20 май 2019 | 15:06 - Обновена 0



Ливърпул няма планове да привлича защитника Матайс де Лихт от Аякс Амстердам, пише "Ливърпул Ехо". Мърсисайдците са свързвани редовно с трансфер на 19-годишния футболист на Аякс и холандския национален отбор, като някои британски медии твърдят, че ръководствата на двата клуба вече са започнали преговори. От "Ехо" обаче отхвърлиха тези спекулации и обявиха, че Ливърпул не се интересува от привличането на Де Лихт. Холандският защитник е оценяван на 65 милиона британски лири. Liverpool's position on Matthijs de Ligt transfer is quite clearhttps://t.co/m7J2G7uEyP — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) May 20, 2019

