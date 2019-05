Франция Френски национал отрече, че ще ходи в МЛС 20 май 2019 | 14:43 - Обновена 0



Not sure about the Adil Rami "half cowboy, half pirate" look but Pamela Anderson just seems happy to be here. (BeIN) pic.twitter.com/fcO1SmXcEO — Get French Football News (@GFFN) May 19, 2019 Защитникът на Марсилия Адил Рами отрече слуховете, които го свързват с преминаване в клуб от американската Мейджър Лийг Сокър. 33-годишният централен бранител има договор за още два сезона с настоящия си тим.“В момента се говорят много неща. Хората казват, че може и да напусна Марсилия, но не ми пука за критиците. Свикнал съм приказките им само да минават покрай мен. Планирам да остана в Марсилия и да обера овациите на феновете. Без МЛС или където и да било. Тъжен съм и ядосан на себе си за много неща - не помогнах достатъчно на треньора, клуба и феновете през този сезон”, коментира Рами по време на церемонията по връчването на наградите на Лига 1 за тази кампания. Световният шампион с Франция беше придружен на нея от известната си половинка Памела Андерсън.

