Моторни спортове Дови се радва, че Ducati не са използвали отборни заповеди в MotoGP 20 май 2019 | 13:35 - Обновена 0



копирано





Дови и този сезон е основната надежда на отбора за титла в MotoGP. Той обаче не бе достатъчно бърз, за да настигне Марк Маркес на първата позиция и трябваше да брани своята от Петручи, който по-късно сподели, че се е ужасявал от мисълта двамата пилоти да паднат. How lit was that? Great, clean battle between @AndreaDovizioso and @Petrux9! Describe it with an emoji!#ForzaDucati #MotoGP #FrenchGP @MotoGP pic.twitter.com/l5fCNcnP7D — Ducati Motor (@DucatiMotor) May 19, 2019 Пилотът на Ducati Андреа Довициозо се радва, че отборът му не е използвал отборни заповеди в борбата с неговия сътборник Данило Петручи по време на изминалата Гран При на Франция в MotoGP. Техният спор за втората позиция бе най-интересната част от състезанието на пистата "Льо Ман" в заключителния етап.Дови и този сезон е основната надежда на отбора за титла в MotoGP. Той обаче не бе достатъчно бърз, за да настигне Марк Маркес на първата позиция и трябваше да брани своята от Петручи, който по-късно сподели, че се е ужасявал от мисълта двамата пилоти да паднат. "Ако бяхме във Формула 1 вероятно щеше да има заповед към Петручи, но в нашия шампионат това не се случва, особено в началото на сезона. Данило е много силен пилот и се радвам, че има такава борба помежду ни. Беше му трудно, защото аз натисках много здраво, но и той не направи нещо щуро, защото това не ни е нужно в момента", коментира Дови след финала. "We have to be happy about the situation of the championship" - @AndreaDovizioso



Although he isn't completely happy with his weekend, Dovi is taking the positives from Le Mans! #FrenchGP pic.twitter.com/RiMD1DVgaU — MotoGP™ (@MotoGP) May 19, 2019 Италианецът е на осем точки зад Маркес, който спечели третата си победа за сезона във Франция. Петручи е на още 30 точки назад на пета позиция.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 796

1