Надал: Мачовете с Новак и Роджър са нещо като традиция в спорта

Краля на клея Рафаел Надал сподели впечатленията си от невероятната седмица в Рим, където за девети път спечели тенис турнира от сериите “Мастърс” и вече има 34 титли от най-високата категория на АТР. Матадора надви с 6:0, 4:6, 6:1 Новак Джокович във финала. ROMAN EMPEROR FOR THE NINTH TIME @RafaelNadal beats Novak Djokovic 6-0 4-6 6-1 to win his ninth @InteBNLdItalia title!#ibi19 pic.twitter.com/5VcMPede3C — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2019 “Да спечелиш титла е много важно, но за мен най-важното беше, че се представих на такова ниво. Чувствах се във форма, чувствах се здрав и имам усещането, че се подобрявам с всеки мач. Знам, че ако стигна до нивото, което знам, че мога, ще имам възможности да победя всекиго, особено на тази настилка. Стига да играя на най-високо ниво, ще имам шансове за победа. Така че съм много щастлив от победата, защото играх добре и се насладих на престоя си тук по време на турнира. Винаги е много специален двубой с Новак, също и с Роджър. Тези мачове са нещо като традиция в спорта през последните 10-15 години. Винаги е много специално, а и Новак прави много силен сезон - спечели в Австралия и миналата седмица в Мадрид. Тук игра финал, така че е много важна победа за мен. Винаги е много важно, че печеля точно в Рим, този турнир за мен е един от най-важните, невероятно е чувството”, обясни Надал след успеха над Джокович.

