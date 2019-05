Балкани Буря от емоции: Саша Илич напусна “Храма” през сълзи и градушка 20 май 2019 | 12:45 - Обновена 0



The scenes before the start of the game, as Saša Ili and his family walked out onto the pitch for the final time, followed by the team wearing Ili masks! pic.twitter.com/SjVT941TXu — Partizan Belgrade (@FKPartizanEN) May 19, 2019

Двата отбора и съдиите излязоха на терена с маски с лика на Илич, както и със специално подготвени фланелки, посветени на Саша, а въпреки почти непрестанните дъжд и градушка, “гробарите” не спряха да скандират името на любимеца си, който бе сменен в 82-ата минута на двубоя. На негово място в игра влезе 17-годишният Лазар Павлович, който е роден през 2001 година, когато Илич вече е имал двуцифрен брой мачове за родния си клуб.



При излизането си от игра Илич остави отпечатък от бутонките си, който ще бъде изложен в клубния музей, а след това направи почетна обиколка на стадиона, за да обере овациите, редом със сина си, като същевременно трудно сдържаше сълзите си.

pic.twitter.com/ZoOEVUo5Uy — izrazitifavorit (@izrazitifavorit) May 19, 2019

Последната среща на Илич като футболист на Партизан ще бъде във финала за Купата на страната срещу Цървена звезда. Треньорът на отбора Саво Милошевич потвърди, че Саша ще играе в битката за трофея, но вероятно няма да бъде в стартовите единадесет.

The rain was relentless tonight. Grobari sang, 'God cries for Saša's retirement' pic.twitter.com/hOdXehQlsF — Partizan Belgrade (@FKPartizanEN) May 19, 2019

