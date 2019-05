Цветан Соколов: Една страхотна седмица, в която постигнахме целите си!

View this post on Instagram

Una stagione piena di emozioni finisce qui,con quello che ci è mancato da tanti anni,conquistato in una maniera incredibile! Di sicuro la nostra miglior partita di quest’anno nel momento più importante! Un altra volta in pochi giorni abbiamo dimostrato tutta la forza e carattere di questa squadra. Sono molto orgoglioso di questo gruppo che in ogni difficoltà lotta con cuore,coraggio e determinazione e che nei momenti più difficili riesce superare qualsiasi cosa! Nonostante la stanchezza dopo una stagione difficile mi viene da dire “peccato che la stagione finisce qui”,perche in questo momento ci sentiamo imbattibili!!! Grazie a tutti che hanno creduto in questo gruppo,grazie anche a quelli che pensavano diverso e che ci hanno spinto di diventare migliori e GRAZIE a miei compagni di squadra e tutto lo staff che mi hanno regalato quello che sognavo da tanto tempo CHAMPIONS LEAGUE #lubevolley #lubenelcuore #cevchampionsleague #volleyball #champions #noisiamolube #soldiers #loro #noi#lui#io

A post shared by Dragan Stankovic (@dragan_stankovic7) on May 20, 2019 at 2:11am PDT