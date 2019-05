Моторни спортове Били Монгър с невероятна победа от последното място на "По" 20 май 2019 | 12:22 0



Billy Monger has won the Pau Grand Prix



It's his first victory since having both his legs amputated after he was involved in a crash.



"Can't believe it, I didn't think two years on I'd be winning races."



https://t.co/ARsLpd0a9u pic.twitter.com/uKFIlzHNG2 — BBC Sport (@BBCSport) May 19, 2019 Били Монгър завоюва емоционална победа в необикновената Гран При на По от Европейската Формула, рискувайки с гуми за мокро. Британецът стартира от питлейна, но стигна до първото място и триумфира с първа победа в едноместен автомобил. Тийнейджърът, който използва специално адаптиран автомобил на Карлин в резултат на ампутацията на долната част от краката си, се квалифицира 11-и, но след загряващата обиколка влезе в бокса за смяна на сликовете с мокри гуми и стартира от дъното на колоната. Монгър напредна лесно до четвъртата позиция и приближаваше топ 3, когато двете водещи коли се удариха и отпаднаха от надпреварата. След периода с кола за сигурност Монгър успя да излезе начело и пресече карирания флаг с 1.121 сек преднина. Yes @BillyMonger!



Huge congratulations on a first single-seater victory, coming from last to first to win the Pau Grand Prix pic.twitter.com/8MSop6WQ9T — Formula 1 (@F1) May 19, 2019 "Преди две години изобщо не предполагах, че ще печеля състезания. Трудно ми е да повярвам на всичко това. Аз бях последен. С инженера ми спорехме по радиото дали трябва да продължа със сликовете или да вляза в пита и да ги сменя. В крайна сметка бях прав и се радвам", коментира Били след финала.

