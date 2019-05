Моторни спортове Провал за Алонсо в квалификацията за Инди 500 (видео) 20 май 2019 | 11:41 - Обновена 0



Сесията бе забавена заради дъжд, а когато започна, Алонсо бе способен да направи четири обиколки със скорост от 227 мили в час (365 км/ч). Това бе достатъчно да измести Макс Чилтън и Сейдж Каръм, но с малко по-висока скорост Кайзер го остави 34-и. It's over for Fernando Alonso and McLaren.



Their month of May ends on Bump Day for the #Indy500. #MustBeMay pic.twitter.com/wP0bjgmNlV — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) May 19, 2019 Двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо не успя да се квалифицира сред 33-те места на стартовата решетка за 103-ото издание на Индианаполис 500. В последните минути от квалификацията, в която се бореха шестима пилоти за три места, Кайл Кайзер измести Алонсо от 33-ото място.Сесията бе забавена заради дъжд, а когато започна, Алонсо бе способен да направи четири обиколки със скорост от 227 мили в час (365 км/ч). Това бе достатъчно да измести Макс Чилтън и Сейдж Каръм, но с малко по-висока скорост Кайзер го остави 34-и. Подобно на Алонсо, Кайзер също претърпя тежка катастрофа по време на тренировките. Пилотът на Макларън отказа да говори пред репортери след края на квалификацията, но публикува няколко думи в профила си в Instagram. "Без съмнение имахме много трудна седмица. Дадохме всичко от себе си, но не бяхме достатъчно бързи. Имаше хора, които свършиха по-добра работа от нас. Успехът и разочарованието идват само когато си поставиш високи цели", написа Алонсо. DAVID BEATS GOLIATH!@KyleKRacing, with one of the smallest teams of @IndyCar, bumps two-time F1 champ Fernando Alonso and McLaren OUT of the #Indy500! #MustBeMay pic.twitter.com/4TYAQtm9FW — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) May 19, 2019 Така с неуспеха си да се квалифицира за Инди 500 на 26 май Алонсо ще трябва да изчака още една година, докато се опита да се пребори за т.нар. златна корона в моторспорта. Неофициалното звание се присъжда за победи в Гран При на Монако, 24-те часа на Льо Ман и Инди 500, като в списъка на Алонсо липсва победа само от последното състезание.

