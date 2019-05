НБА Пеликанс взеха човек от Бруклин за генерален мениджър 20 май 2019 | 10:34 - Обновена 0



43-годишният Лангдън, бивш играч в Европа с екипите на ЦСКА (Москва), Динамо (Москва) и Ефес Пилзен (Турция), до момента беше асистент-мениджър в Бруклин Нетс. През 2010-а година попада в идеалният отбор на десетилетието нааЕвролигата, а година по-късно слага край на кариерата си.



Той ще работи заедно с изпълнителния директор по баскетболните операции Дейвид Грифин.

The #Pelicans have hired Trajan Langdon as the team’s General Manager, it was announced today by Pelicans Executive Vice President of Basketball Operations David Griffin



More Info: https://t.co/WA5Zt8UAMY#BirdStrikes pic.twitter.com/VIxdeopFCo — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 19 май 2019 г. Отборът на Ню Орлиънс завърши на 13-о място от 15 тима в Западната конференция през изминалия сезон и логично остана извън плейофите.



