Уил Клайбърн грабна отличието за “Най-полезен играч”

Средните му показатели от двата мача във Виторяи са 19.0 точки, 5.0 борби, 1.5 асистенции и 0.5 отнети топки при 33.3% успеваемост за 2 точки, 70% от тройката, както и 69.2% от наказателната линия. Крилото на ЦСКА (Москва) Уил Клайбърн бе избран за “Най-полезен играч” на Финалната четворка на Евролигата. 29-годишният американец вкара 20 точки във финалната среща с Анадолу Ефес, осигурила на руснаците осма европейска титла, а преди това отбеляза 18 точки срещу Реал (Мадрид) в полуфиналите.Средните му показатели от двата мача във Виторяи са 19.0 точки, 5.0 борби, 1.5 асистенции и 0.5 отнети топки при 33.3% успеваемост за 2 точки, 70% от тройката, както и 69.2% от наказателната линия.

