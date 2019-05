ЦСКА (Москва) е на върха на баскетболна Европа

ЦСКА (Москва) е баскетболният крал на Европа. Руският тим спечели титлата в Евролигата в интригуващ финален сблъсък с дебютанта в тази фаза на турнира Анадолу Ефес, завършил при резултат 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) . По този начин московчани вече са вторият най-титулуван клуб на Стария континент и вече имат осем триумфа в най-силния турнир, като пред тях е единствено Реал (Мадрид) със своите десет трофея.За последно "червените" бяха на върха на европейския клубен баскетбол през 2016 година, а в следващите две издания на Финалната четворка ЦСКА веднъж отпадна на полуфинал и веднъж завърши на трето място. Финалът се игра във "Фернандо Буеса Арена" във Витория и бе изгледан от 13 420 фенове в залата.Шампионите стреляха 63.6% от тройката (14/22), докато съперниците им успяха при 11/30 от същата дистанция (36.7%). Турският тим завърши с едва 5 грешки, но и това не бе достатъчно за щастлив завършек на първия им финал в Евролигат.аАнадолу Ефес започна финалната среща по-добре и поведе със 7:10 след малко повече от три минути игра. Клайбърн изравни с успешна стрелба за 3 точки за 10:10, но турците отново взеха водачеството при 12:14. Тогава обаче ЦСКА започна да вкарва тройка след тройка и след като поведе с 15:14 не изпусна лидерството до самия край на първата четвърт, който дойде при 29:20 за руснаците след 6/8 при шутовете отдалеч в рамките на първите 10 минути.Преднината на баскетболистите на Димитрис Итудис достигна 14 точки - 34:20 след пет бързи точки за начало на втората четвърт. Шест точки поред за истанбулския тим съкратиха разликата почти наполовина за 34:26, но Клайбърн и Де Коло върнаха двуцифрения аванс на тима си - 39:26 в средата на тази част. Добро включване от пейката на Симон даде импулс на Анадолу Ефес и символичните домакини бързо свалиха дистанцията до 41:36. В средата на двубоя разликата между двата тима бе само две точки - 44:42 в полза на ЦСКА.Симон наниза три точки, за да може Анадолу да поведе за първи път от доста време насам (44:45), но ЦСКА моментално се върна начело и постепенно пак се откъсна напред - 57:49. Стабилната игра на руския тим в нападение продължи, комбинирана с организирана защита и отново се стигна до 10+ точки в тяхна полза (63:52), а след 30 минути баскетбол във Витория ЦСКА водеше с 68:62, след като Ларкин отбеляза тройка със сирената.Четвъртата част започна с тройка на Родригес за 71:62, но Анадолу отговори със силни минути, стопили разликата до четири точки - 75:71. Хайнс и Де Коло успокоиха ситуацията за ЦСКА с кошове за 80:71, а Атаман бе санкциониран с техническо нарушение, в следствие на което дистанцията пак се увеличи - 83:71 при оставащи четири минути. Тук дойде и нов подем в редиците на Анадолу, доближил турския клуб на шест точки за 83:77. Клайбърн вкара за 85:77, но неспортсменско нарушение на Хакет запази надеждата жива за “сините”, а разликата падна до 85:81. До обрат така и не се стигна, след като баскетболистите в синьо направиха няколко пропуска, а финалната сирнеа прозувча при 91:83.Уил Клайбърн и Кори Хигинс вкараха по 20 точки за шампионите, Нандо Де Коло добави 15, а Кайл Хайнс остана с 9 точки, 5 борби и 2 отнети топки.Шейн Ларкин с 29 точки бе над всички за Анадолу Ефес, докато Крунослав Симон и Брайънт Дънстън вкараха съответно 15 и 13 точки.Нандо Де Коло 15, Даниел Хакет 7, Уил Клайбърн 20, Никита Курбанов 7, Отело Хънтър 7 (Джоел Боломбой, Алек Питърс, Иван Ухов, Серхио Родригес 6, Кори Хигинс 20, Кайл Хайнс 9)Шейн Ларкин 29, Василие Мицич 10, Джеймс Андерсън 7, Брайънт Дънстън 13, Адриен Морман 2 (Родриг Бобоа 3, Догуш Балбай, Брок Мотъм 4, Сертач Санлъ, Тибор Плейс, Крунослав Симон 15)