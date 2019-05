Тенис Следващият съперник на Григор в Женева ще е стар познайник 19 май 2019 | 18:43 - Обновена 0



Миналият през квалификациите Григор Димитров ще играе с аржентинеца Федерико Делбонис в 1-ия кръг на основната схема в Женева. До момента двамата са се срещали два пъти, като и двете победи са за Димитров- през 2015-а и през 2016-а година. Делбонис играе с лявата ръка, в момента е на 78-о място в световната ранглиста. Срещата между двамата е утре на централния корт в Женева, като ще започне не преди 19.00 часа българско време. Andre Agassi and Radek Stepanek during QR1 match of Grigor Dimitrov in Geneva. #TeamDimitrov



Photo: @genevaopen pic.twitter.com/m5XqehRI5x — Krasimir (@LobDownTheLine) May 18, 2019 Победителят от тази среща ще играе във втория кръг срещу унгареца Мартон Фучович, който е номер 4 в схемата, а на старта почива. Иначе най-добрият български тенисист преодоля квалификациите днес. Водачът в схемата на пресявките победи седмия поставен Томас Фабиано (Италия) със 7:5, 6:3 за 89 минути. С победата Димитров си осигури 5285 евро и 12 т. за световната ранглиста, в която заема 48-о място.

