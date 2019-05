ПСЖ се насочва към Канте

Пари Сен Жермен ще опита да привлече полузащитника на Челси Н`голо Канте, съобщава на днешните си страници вестник "Сън".

Парижани са готови да предложат около 100 милиона евро за 28-годишния халф. Канте има договор с Челси до 2023 година. Сериозен проблем пред осъществяването на подобна сделка би било наказанието на Челси за забрана за трансфери за следващите два трансферни прозореца.

Парижани имат и алтернативен план за попълване на халфовата си линия, който включва привличането на полузащитника на Уотфорд Абдулайе Дукуре. Парижани ще загубят през лятото Адриен Рабио, който напуска със свободен трансфер, а представянето на привлечения през зимата Леандро Паредес е далеч от очакваното.

EXCLUSIVE: PSG step up efforts to sign N'Golo Kante from Chelsea this summer | @Neil_Moxley https://t.co/KrFkQYtHMO pic.twitter.com/xVRo98tvwj