Милан си свърши работата срещу Фрозиноне и чака грешка на Аталанта

Here’s our starting line-up to face Frosinone Ecco l'11 iniziale per #MilanFrosinone #ForzaMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/zdmycB0EqN

Are we all pumped for #MilanFrosinone?



Siete pronti per il calcio d'inizio? #ForzaMilan pic.twitter.com/ZYmDVAwVUq