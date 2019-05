Испания Зидан за Бейл: Нямаше да го пусна, дори да имах право на четвърта смяна 19 май 2019 | 17:26 - Обновена 0



Анализ на сезона

Не че не искаме да побеждаваме, а просто не можехме. Най-хубавото нещо е, че всичко свърши. Вече мислим за бъдещето, за следващия сезон. Сложно е, когато се опитваше да направиш нещо, но в крайна сметка нищо не се получава. Много е сложно… Трябва да приемем случилото се през този сезон, да не го забравяме и да се постараем да се подобрим. Но и сме длъжни да мислим за настоящето. След лошото идва доброто. Футболистите искаха и се опитваха, но не успяваха. Никой обаче не може да промени факта, че през последните пет години те постигнаха куп успехи



Следващият сезон

Слабата форма от тази кампания няма да се пренесе в следващия. Сега трябва да си починем добре, за да можем занапред да сме по-силни. Не казвам, че през следващия сезон ще спечелим всичко, но казвам, че той ще бъде силен за нас. Убеден съм. Сега се нуждаем от спокойствие, за да се завърнем с нужната увереност. Нямаме извинение за тези резултати и не трябва да ги загърбваме. След като завоювахме толкова много трофеи, за феновете е нетипично, че сега не спечелихме нищо. След много от срещите ги молехме за прошка. Сега мога да им обещая, че през есента ще се завърнем с нужния ентусиазъм и желание за борба



Бейл и Навас

Не знам дали това беше последният им мач за Реал. Ще видим какво ще се случи. Напоследък залагах на други футболисти. Бейл не игра днес, защото играха други.







Защо не позволи на Бейл да се сбогува с “Бернабеу”?

Факт е, че не го пуснах на терена. Извинявам се за това. Но не знаем какво ще се случи. Решавам нещата ден за ден. Но когато забележа, че нещо не пасва, то трябва да измисля решение на проблема. Стореното от Бейл за клуба не може да бъде загърбено, но като наставник аз съм длъжен да живея в реалността. Ако имах право на четвърта смяна, пак нямаше да го пусна.

Gareth Bale's Real Madrid career by numbers:



231 games

102 goals

64 assists

13 trophies



This could be the end. pic.twitter.com/cnarMRUTDo — Squawka Football (@Squawka) May 19, 2019

Революция

