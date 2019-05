Моторни спортове Фернандо Алонсо може и да пропусне Инди 500 19 май 2019 | 17:16 - Обновена 0



копирано

Пилотът на Макларън Фернандо Алонсо може и да пропусне тазгодишното издание на Индианаполис 500. Испанецът не успя да се квалифицира сред топ 30 и ще трябва да се бори за останалите три места на стартовата решетка с още петима пилоти. Алонсо остана на 0.02 мили в час от 30-ата позиция, на 31-во място. Двукратният Ф1 шампион имаше пет шанса да се квалифицира на добра позиция, но автомобилът на Макларън не бе достатъчно бърз. В крайна сметка най-високата скорост, която Алонсо разви, бе 227.224 мили в час (365.68 км/ч). "Заслужаваме това, което ни се случи, и просто се надявам последният ни шанс да се усмихне", коментира Алонсо, който остана с минимален пробег на пистата преди квалификацията заради проблем с електрониката на колата и катастрофата, която претърпя на следващия ден. Fernando Alonso and McLaren will have to wait until Bump Day to see if they're locked in to the #Indy500.



Is Alonso stressed? "Not much." #MustBeMay pic.twitter.com/wgNMdvgBQ8 — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) May 18, 2019 Бившият Ф1 пилот Макс Чилтън записа 35-о време и е един от пилотите, срещу които Алонсо ще се изправи в последната фаза на квалификацията за Инди 500. Иначе американецът Спенсър Пигът разви най-висока скорост - 230.083 мили в час (370.28 км/ч).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 996 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1