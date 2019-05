Тенис Плишкова грабна титлата в Рим и се изкачи до второто място в ранглистата 19 май 2019 | 16:42 - Обновена 0



Чехкинята Каролина Плишкова спечели силния турнир по тенис на червени кортове в италианската столица Рим с награден фонд 3.45 милиона долара. Поставената под номер 4 Плишкова победи на финала британката Йохана Конта с 6:3, 6:4 за 85 минути и взе най-значимата титла на клей в кариерата си. С успеха тя се изкачва до второто място в световната ранглиста от понеделник. It wasn't her day, but Jo Konta has had a fantastic week getting to the final in Rome



Karolina Pliskova wins it 6-3, 6-4 to claim the biggest clay-court title of her career.



A deserving champion #ibi19 pic.twitter.com/XV7hvDDtEp — BT Sport (@btsport) May 19, 2019 Чехкинята стартира силно и поведе с 3:0 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част тя реализира още един пробив за 4:3 и това се оказа достатъчно. Плишкова заслужи 13-а титла в кариерата си и едва втора на червено, след като не допусна пробив, а пласира 21 печеливши удара и допусна само 14 непредизвикани грешки.

