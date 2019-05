Маркес с трета победа за сезона в MotoGP, страхотна борба между пилотите на Ducati

Марк Маркес спечели трета победа за сезон 2019 във Франция, побеждавайки основния си опонент в шампионата за последните няколко години Андреа Довициозо. Маркес зарадва и своя конструктор Honda, за който това бе победа номер 300 в световния шампионат по мотоциклетизъм.

Дови успя да финишира втори, но много трудно, тъй като неговият съотборник в Ducati Данило Петручи го атакува до самия финал. В крайна сметка Петручи пресече карирания флаг трети, което е и неговият първи подиум за сезона. Джак Милър със сателитния Ducati остана четвърти, следван от легендата Валентино Роси с Yamaha.

Марк Маркес стартира от полпозишън за Гран При на Франция със своята Honda. Трасето, на което защитаващият титлата си в MotoGP испанец изравни легендата Валентино Роси по полпозишъни, е "Льо Ман". Втори зад Марк на старта се нареди Данило Петручи с Ducati, следван от още двама пилоти с италианския мотор - Джак Милър и Андреа Довициозо. Пети стартира Доктора.

Странна катастрофа в загряващата обиколка претърпяха Карел Ейбрахам (Ducati) и Жоан Мир (Suzuki), които отпаднаха от състезанието без дори да успеят да стартират.

Петручи стартира по-добре от Маркес, но на първия завой испанецът бе по-смел и поведе колоната. Дови падна до седмото място в рамките на първата обиколка, но след още едно завъртане успя да навакса до третата позиция. Петручи от своя страна падна извън топ 5, а Доктора напредна с една позиция.

В третата обиколка Джак Милър успя да изпревари Маркес и за кратко пое водачеството на "Льо Ман".

Още преди състезателната дистанция да бъде преполовена сателитният пилот на Ducati Франческо Баная удари съотборника на Роси - Маверик Винялес, докато се бореше за 14-ата позиция.

Disaster for @PeccoBagnaia and @mvkoficial12!



The pair tangle at turn 12 and both are out of the race! #FrenchGP pic.twitter.com/A9tpT75xc7 — MotoGP™ (@MotoGP) May 19, 2019

Двамата пилоти отпаднаха, а в същото време Маркес си върна първото място и повече не го изпусна.

13 обиколки преди финала Петручи успя да изпревари Роси за четвъртото място, а Маркес се откъсна на 1.5 сек от Милър. Три завъртания на "Льо Ман" по-късно Дови мина пред Милър.

Шест обиколки преди финала Петручи изпревари и Милър и започна битка с Дови за второто място, докато Маркес се отдалечи на 3.8 сек напред. Битката помежду им в крайна сметка бе спечелена от Дови.

The battle for second is closing up!



The factory Ducati riders have @jackmilleraus for company but @ValeYellow46 and @polespargaro are closing in! #FrenchGP pic.twitter.com/IcYWwn27Yy — MotoGP™ (@MotoGP) May 19, 2019

Зад първата петица на шесто място финишира Пол Еспергаро с КТМ, следван от Франко Морбидели и родният георй Фабио Куартараро със сателитна Yamaha. Кал Кръчлоу със сателитна Honda завърши девети, а десети остана пилотът на Suzuki Алекс Ринс.

Най-успешният пилот в кралския клас на "Льо Ман" Хорхе Лоренсо отново не успя да направи силно състезание за Honda и финишира едва 11-и, с една позиция по-напред от изминалото състезание в Испания преди две седмици.