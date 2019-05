Зимни спортове Швеция победи Швейцария в повторение на финала на последното световно 19 май 2019 | 13:26 0



Световният шампион Швеция победи Швейцария с 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в мач от петия кръг на група "В" на световното първенство по хокей на лед в Словакия. Срещата бе повторение на финала на шампионата в Дания отпреди 12 месеца, когато крайният триумф отново бе за шведския тим. Швейцария, която не познаваше вкуса на поражението в първите си четири мача, първа нанесе удар чрез Свен Андриджето, който откри резултата след само 5 минути игра. Малко преди края на първия период Александър Венберг изравни за Швеция при числено превъзходство на леда. Highlights: The re-match of the 2018 gold medal game went to @Trekronorse on Day 9, with a 4-3 win over @SwissIceHockey at #IIHFWorlds



More game highlights > https://t.co/LZ0SQWQwmc pic.twitter.com/iDfT2hzjDv — IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019 В началото на втория период "трите корони" направиха пълен обрат с гол на Уилям Нийландер, но Швейцария възстанови равенството чрез Джоел Генаци само две минути по-късно. Радостта на "кръстоносците" обаче трая само 40 секунди, тъй като в ответната атака Ерик Густафсон вкара трети гол за шведите. В последните 20 минута на мача двата отбора си размениха по още един гол. Първо Гаетан Хаас изравни за 3:3, но в 12-ата минута на третината Оливер Екман-Ларсон донесе победата на отбора си. В класирането в групата лидер е Русия с максимален актив от 15 точки, пред Швеция, Швейцария и Чехия с по 12. В група "А" домакинът Словакия не срещна проблеми срещу новака в дивизията Великобритания и го победи с категоричното 7:1 (3:1, 3:0, 1:0). Словаците спечелиха всяка една от трите части на двубоя, с което запазиха и надеждите си за класиране на четвъртфиналите. Онжей Секера, Томаш Татар и Мартин Маринчин дадоха аванс от 3 гола на домакините още до 10-ата минута, но малко преди почивката Майк Хамънд върна един гол за британците, които стъпиха за последно на световния връх през 1936 година. През втората част Словакия продължи да доминира и стигна до нови три попадения чрез Михал Чайковски, Мариан Щудениц и Матуш Сукел. Highlights: Slovakia had seven different goal scorers in a 7-1 win over @TeamGBicehockey on Day 9 at #IIHFWorlds



More game highlights > https://t.co/LZ0SQWQwmc pic.twitter.com/pZubt09YN9 — IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019 Крайното 7:1 бе оформено от Давид Бондра точно две минути преди изтичането на редовните 60 минути. С победата Словакия събра 9 точки и заема пето място в група "А", но е с минимални шансове за класиране, тъй като има да изиграе само още един мач. Лидер е Финландия с 13 точки, пред Канада и Германия с по 12 и САЩ с 11. Великобритания е на последното осмо място в потока с 0 точки и ще се нуждае от задължителна победа над Франция в последния си мач, за да запази мястото си в елита и през следващия сезон.

