Григор Димитров подчини Томас Фабиано и си заслужи място в основната схема на турнира в Женева

Най-добрият български тенисист Григор Димитров срази италианеца Томас Фабиано със 7:5, 6:3 за 1 час и 29 минути игра на централния корт и заслужи място в основната схема на тенис турнира от сериите АТР 250 в Женева.

Както е известно, в първи кръг на пресявките Григор се справи с швейцареца Марк-Андреа Хюслер с 6:4, 6:3, а сега се справи и със световния номер 100 Фабиано, когото надви чисто и на 1/16-финалите на Australian Open тази година.

Основната схема на турнира в Женева ще бъде излъчвана по българската телевизия "Евроспорт", след като феновете у нас не можеха да гледат квалификационните мачове на Григор Димитров дори в интернет - тези от чужбина имаха тази възможност.

Единствено в първия сет Григор се нуждаеше от повече време, за да наложи преимуществото си над Фабиано, като му подари ранен пробив и съответно изостана с 2:4. Маратонски осми гейм възстанови паритета, като Димитров се възползва чак от седмия си брейк-бол, за да изравни на 4:4. Впоследствие той спечели сета с втория си пробив, като взе и първото подаване на съперника си във втория сет. Оттам нататък без проблеми Димитров затвори мача в своя полза с втория си мачбол, като първият бе на негов ретур.

Първият съперник на Григор в основната схема още не е ясен, но ще бъде някого измежду Фелисиано Лопес, Таро Даниел, Раду Албот и Федерико Делбонис.

ПЪРВИ СЕТ

Григор взе без особени проблеми първия си сервис-гейм, след което стигна до точка за пробив, но не можа да я материализира и Фабиано спечели подаването си. Григор спечели следващия гейм на нула, благодарение на добрия си първи сервис, но италианецът изравни на 2:2, след като отново се възползва по-добре от втория си начален удар.

Фабиано за първи път спечели разиграване след вкаран първи сервис на Григор, който реализира втория си ас в мача, но отново се пропука на второ подаване и позволи геймът да влезе в дюс. Първата двойна грешка на българина доведе до брейк-пойнт за Фабиано и той отново спечели разиграване при вкаран първи сервис на Димитров, за да поведе с пробив - 2:3. Италианецът затвърди брейка си на нула, а после Григор за първи път спечели разиграване на втори свой начален удар, като впоследствие вкара и третия си ас в мача, за да вземе гейма на нула - 3:4.

Full team support, @GrigorDimitrov 5:4 leads in the first set pic.twitter.com/cJWhDO3iwV