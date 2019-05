Англия Компани на раздяла със Сити: Създаде се една "синя" нация, която оспори установения ред 19 май 2019 | 12:03 - Обновена 1



Манчестър Сити обяви, че се разделя с дългогодишния си капитан Венсан Компани. Белгийската легенда ще се раздели с “гражданите” след 11 години в клуба, в които записа общо 360 мача и 20 попадения. Той бе част от изключително успешните последни години на Сити, в които клуба се превърна в един от колосите на английския футбол и спечели четири титли, две купи на Англия и четири купи на Лигата. Вчера Компани бе част от тима на Джосеп Гуардиола, който успя да завоюва и безпрецедентен требъл на домашната сцена, след като спечели титла, купа и Купа на Лигата. “Колкото и да е трудно, дойде времето да си тръгна. И след какъв сезон мога да го направя! Не чувствам нищо друго освен благодарност. Благодарен съм на всички, коиото ме подкрепиха, в това специално пътуване в един специален клуб. Спомням си първия ден толкова ясно, колкото помня и последния. Спомням си безграничната доброта, която получих от хората в Манчестър. Никога няма да забравя всички фенове на Манчестър Сити, които ме подкрепяха и в добри, и в лоши моменти. Винаги ме вдъхновяваха, за да не се отказвам. My captain, my captain @VincentKompany leaves Manchester City



#mancity https://t.co/4lbs8eubxX — Manchester City (@ManCity) May 19, 2019 Шейх Мансур промени живота ми, живота на всички фенове в града и по света, за което ще съм му вечно благодарен. Създаде се една “синя” нация, която оспори установения ред на нещата”, заяви превърнялият се в легенда Венсан Компани на раздялата с Манчестър Сити.

