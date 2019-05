eSports Българин отпадна на крачка от финала на грандиозен турнир по FIFA 19 в Букурещ 19 май 2019 | 12:06 - Обновена 0



Българинът поведе в първата среща, като до 30-ата минута бе с класа над англичанина, който нямаше идея как да се справи с комбинациите на Чуров. Единствено Йенс Леман, който бе на вратата на Донован Хънт, го задържа в първата среща, която завърши с късен обрат на англичанина.



Във втория сблъсък Чуров стигна до 2:2. Резултат, който се оказа недостатъчен за крайния успех.

Superb match between @night_watch_96 and @F2Tekkz @F2Tekkz Xbox Final@night_watch_96 #PGLFIFA #FIFA19 #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/2PjhaHPinr — PGL (@pglesports) May 19, 2019

МАРТИН СТОИЧКОВ репортер - отдел "Футбол"

