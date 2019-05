НБА Голдън Стейт е само на победа от класиране за финалите в НБА (видео) 19 май 2019 | 10:43 - Обновена 0



"Войните" водят с 3:0 победи в серията срещу Портланд Трейл Блейзърс, след като постигнаха успех със

Replay Review (Wright): if Green's made field goal was released before time expired in Q2 of #GSWatPOR. Ruling: Confirmed, basket is good. pic.twitter.com/p9q5QATL5A — NBA Official (@NBAOfficial) May 19, 2019

Баскетболистите от Оукланд изоставаха с 18 точки малко преди почивката, но водени от Стеф Къри, който завърши с 36 точки, успяха да направят обрат през второто полувреме, за да се доближат максимално до място в спора за титлата. Освен това статистиката е изцяло в тяхна полза, тъй като досега в историята на НБА никога отбор, който е изоставал с 0:3, не е успявал да спечели серията.

Преломна за изхода на мача се оказа третата му четвърт, която бе спечелена от Голдън Стейт с 29:13.

Много силен мач за победителите направи и Дреймонд Грийн, който регистрира "трипъл-дабъл" от 20 точки, 13 борби и 12 асистенции. Клей Томпсън добави 19 точки за успеха, а гостите бяха облагодетелствани и от силната игра на резервите си, които допринесоха с общо 33 точки.

Replay Review (Game Crew): if foul committed by Jerebko met criteria for a flagrant foul in Q2 of #GSWatPOR. Ruling: Flagrant foul penalty 1 assessed to Jerebko. pic.twitter.com/0CN685i4mc — NBA Official (@NBAOfficial) May 19, 2019

Единственият проблем пред старши треньор Стийв Кър се оказа контузията на Андре Игуодала, който напусна терена в третата четвърт с травма на крака. За момента обаче е неясно колко сериозна е контузията.



За Портланд най-резултатен в двубоя бе Си Джей Маккълъм с 23 точки. Лидерът на "пионерите" Деймиън Лилард остана с 19 точки, а с 16 завърши центърът Майърс Ленард.

След мача от щаба на Портланд обявиха, че Лилард е играл със счупени ребра, след като е получил травма във втория мач от серията.

Dray and Steph led the Warriors to a Game 3 win in Portland pic.twitter.com/PPj3MUK9c8 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 19, 2019 Четвъртият мач е отново в Портланд в нощта на понеделник срещу вторник.

Портланд - Голдън Стейт 99:110

* Голдън Стейт води с 3-0 победи в серията.



Финали в конференциите в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада (играе се до 4 победи от 7 мача): * Голдън Стейт води с 3-0 победи в серията.

