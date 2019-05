Бокс Доминик Бризийл оцеля един рунд срещу Дионтей Уайлдър (видео + галерия) 19 май 2019 | 06:47 - Обновена 4



Дългоочакваният сблъсък в тежката категория между американските опоненти Дионтей Уайлдър - Бронзовия бомбардировач и Доминик Бризийл - Бедата продължи по-малко от един рунд на ринга в "Баркли Сентър" в Бруклин. @@@ Шампионът във версия WBC Уайлдър почти изпълни заканата си да приключи веднъж завинаги със своя съперник, като го прати на пода със силен десен прав минута преди края на рунда и Бризийл така и не се изправи навреме. This angle of the Wilder knockout is insane pic.twitter.com/JZW4qlfDpB — State of Combat Podcast (@StateofCombat) May 19, 2019 С победата си Уайлдър даде силна заявка за обединителен мач с Антъни Джошуа за останалите три пояса в тежката категория, като подобен сблъсък ще предизвика огромен интерес, но британецът засега не бърза. Шампионът във версия WBC Уайлдър почти изпълни заканата си да приключи веднъж завинаги със своя съперник, като го прати на пода със силен десен прав минута преди края на рунда и Бризийл така и не се изправи навреме.С победата си Уайлдър даде силна заявка за обединителен мач с Антъни Джошуа за останалите три пояса в тежката категория, като подобен сблъсък ще предизвика огромен интерес, но британецът засега не бърза. IT'S OVER. WILDER KNOCKS OUT BREAZEALE I ROUND 1 pic.twitter.com/bJOAxBP2Hw — CBS Sports (@CBSSports) May 19, 2019



Това беше девета успешна защита на титлата във версия WBC, която спечели през 2015 година. С победата Уайлдър вече има 41 победи, като 40 са постигнати с нокаут.Това беше девета успешна защита на титлата във версия WBC, която спечели през 2015 година. @@@ “Всичко ми се получи тази вечер. Знам, че се изговориха много неща през седмицата”, коментира Уайлдър, като намекна за думите си преди мача, че иска едва ли не да убие Бризийл на ринга. Съперникът му пък се оплака, че реферът е прекратил твърде рано броенето, но не настоя, че е имал сили да продължи схватката. “Чух да казва седем и осем, но това е бокса. Той свърши своята работа, за да ни опази здрави за следващите битки. Това е тежката категория. Просто Уайлдър успя пръв да стовари силната си дясна ръка. Ще се завърна и ще се боря за титлата отново”, закани се Бризийл. @@@ Противно на заканите преди мача, двамата се прегърнаха на ринга, като с това искаха да покажат, че враждата им е в миналото.

“Казах му, че го обичам и искам да се върне жив и здрав при семейството”, каза още Уайлдър.

