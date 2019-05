ММА Дос Аньос се върна към победите (видео) 19 май 2019 | 06:14 - Обновена 0



копирано

Бившият шампион на UFC в лека категория Рафаел Дос Аньос победи Кевин Ли със събмишън в четвъртия рунд в централния двубой от UFC Fight Night 152 в Blue Cross Arena в Рочестър, Ню Йорк. Срещата предложи голямо зрелище за публиката, като по-големият опит на Дос Аньос си каза думата срещу Ли, който дебютира в категорията, а силите му свършиха в четвъртия рунд, когато стана лесна плячка за опитния бразилец. За последно Дос Аньос се би в началото на декември 2018 година, когато загуби с единодушно съдийско решение от Камару Усман "Нигерийския кошмар" в Лас Вегас. В предишната си среща той също записа загуба, като по този повод се заговори, че е пред завръщане в леката категория. #UFCRochester results: Rafael dos Anjos wears down Kevin Lee, earns finish in fourth https://t.co/Kz1W9SL7q5 — MMA Junkie (@MMAjunkie) May 19, 2019 Двубоят започна с размяна на мощни попадения, а Ли успя да повали Дос Аньос на пода на октагона. Двамата се изправиха в стойка и размяната на удари продължи, като този път Лий беше по-настоятелен. Дос Аньос опита да заключи Лий, но планът му не сработи. Последва нова размяна на удари. Ли опита неуспешно нов тейкдаун, но в края на рунда бразилецът успя да го повали на свой ред и изравни по този показател. Вторият рунд не беше толкова зрелищен. Ли тръгна в търсене на тейкдаун, но Дос Аньос се защити. Той опита да приключи схватката със събмишън. Опитът се оказа неузпешен и Ли отново тръгна в атака. Дос Аньос отново повали съперника си, но той отново се измъкна го натика до мрежата, където близо две минути двамата се опитаваха да вземат надмощие, но нищо не се случи. В крайна сметка Дос Аньос успя да нанесе няколко удара, а Ли пробва тейкдаун, но бразилецът се измъкна и в крайна сметка спечели рунда. Третият рунд беше на сметката на Ли, който три минути преди края постави Дос Аньос в затруднена ситуация, но опитният бразилец оцеля. Twitter reacts to Rafael dos Anjos' submission of Kevin Lee #UFCRochester https://t.co/79CNLvymtt — MMA Junkie (@MMAjunkie) May 19, 2019 В началото на четвъртия рунд Лий изрита доста неприятно Дос Аньос в слабините, но битката продължи след кратка пауза. Дос Аньос нанесе в коляното на Ли, което го извади от равновесие. Ли понесе още удари, преди да тръгне да търси нов тейкдаун, но Дос Аньос умело се бранеше. Следн нова серия удари Дос Аньос се хвърли в опит да свали Ли, който завърши със събмишън. Бразилецът успя да заключи съперника, който вече сякаш нямаше сили за съпротива и така постигна 18-ата си победа в UFC. "Знаех, че ще започне силно в първия рунд, притисна ме и в третия, но накрая по-големият ми опит се оказа решаващ", коментира Дос Аньос.



Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2174 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1