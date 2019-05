Шампионите в топ 5 от първенствата в Европа дублираха титлите си

Уникално постижение беше записани в топ 5 на първенствата на Стария континент. Всички шампиони от миналия сезон защитиха титлите си, което се случва за първи път в историята.

1 - This is the first time ever all five league winners have won back to back titles in the history of the Big 5 European leagues (Manchester City , Barcelone , Bayern Munich , Juventus & Paris ). Yoke. pic.twitter.com/5DF0cs1McJ