Джокович - Надал е финалът в Рим

Новак Джокович - Рафаел Надал е финалът на турнира от сериите Мастърс в Рим. Испанецът пръв достигна до битката за титлата, след като победи Стефанос Циципас с 6:3, 6:4. Във втория полуфинал световният номер 1 срещна сериозна съпротива от аржентинеца Диего Шварцман, но постигна трета победа в срещите помежду им след 6:3, 6:7 (2), 6:3. Така Надал ще има възможно най-тежкия съперник в опита си да защити титлата в Рим отпреди година, която спечели след победа над Александър Зверев. Преди година двамата се срещнаха в полуфиналите, като победата отиде у Надал. Djokovic? Schwartzman?

NO... Spiderman! #tennis #ibi19 pic.twitter.com/bKjF4vObfs — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) May 18, 2019 Това ще бъде също така общо пети финал помежду им от 2009 година насам, когато испанецът спечели. Джокович взе реванш през 2011 година, на следващата Надал отново беше по-добър, а през 2014-а сърбинът взе трофея. Това прави двамата най-титулованите тенисист на турнира в Рим. Djokovic (@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/SIUWRG2Y1U — doublefault28 (@doublefault28) May 18, 2019 Преди полуфинала между Джокович и Шварцман пък публиката беше забавлявана от акробат, преоблечен като Спайдърмен, което предизвика усмивките на двамата тенисисти, но това не попречи на концентрацията им и те изиграха истински трилър, продължил над 2,5 часа. В крайна сметка Джокович стигна до девети финал в Рим и общо 49-и в турнири от сериите Мастърс, а мачът с Надал ще бъде под №54 помежду им. Сърбинът има леко предимство от 28 срещу 25 победи, а феновете вече предвкусват поредното зрелище от висока класа.

