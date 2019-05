Бокс Джо Джойс нокаутира Устинов и продължава без загуба 19 май 2019 | 01:54 - Обновена 0



копирано

LAND OF THE GIANTS



Unbeaten @JoeJoyceBoxing faces off with former world title challenger Alexander Ustinov ahead of their Saturday night clash at @StevenageFC #KingOfHerts #JoyceUstinov pic.twitter.com/pc19bokGKB — Frank Warren (@frankwarren_tv) May 16, 2019 34-годишният лондончанин не срещна особена съпротива от руския си опонент. Още в първия рунд Джойс работеше добре с джеб, а във втория засили темпото и засипа Устинов с точни попадения. Руснакът опита спорадични контраатаки, но в повечето време просто се защитаваще и се опитваше да удържа съперника. Така се стигна до третия рунд, в който Джойс отново беше доминиращият боксьор и в крайна сметка прати съперника в нокдаун. Устинов така и не успя да се изправи при отброяването и в крайна сметка реферът фиксира победа за Джойс с нокаут. Следващият мач на британеца ще бъде на 13 юли.

Джо Джойс продължава да няма загуба в профи кариерата си, след като постигна девета победа, при това отново с нокаут. Сребърният медалист от олимпийските игри в Рио де Жанейро победи този път бившия съперник на Кубрат Пулев Александър Устинов на гала вечер на професионалния бокс, която се проведе на стадиона на английския ФК Стивънидж.34-годишният лондончанин не срещна особена съпротива от руския си опонент. Още в първия рунд Джойс работеше добре с джеб, а във втория засили темпото и засипа Устинов с точни попадения. Руснакът опита спорадични контраатаки, но в повечето време просто се защитаваще и се опитваше да удържа съперника. Така се стигна до третия рунд, в който Джойс отново беше доминиращият боксьор и в крайна сметка прати съперника в нокдаун. Устинов така и не успя да се изправи при отброяването и в крайна сметка реферът фиксира победа за Джойс с нокаут. Следващият мач на британеца ще бъде на 13 юли.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 9332 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1