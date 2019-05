Бокс Били Джо Соундърс отново е световен шампион 19 май 2019 | 01:41 0



Били Джо Соундърс спечели за втори път световната титла във втора различна категория. Той беше много убедителен в двубой за вакантната корона срещу Шефат Исуфи. Британецът доминираше почти през целия мач. До миналата година Соундърс беше шампион в долната средна категория, но загуби пояса след положителна допинг проба преди задължителната защита срещу Димитриъс Андраде. It’s not a #BillyJoeSaunders fight without a showboat. Whether you love it or hate it pic.twitter.com/kryFj52NI8 — Boxing Realm (@boxing_realm) May 18, 2019 Шестият рунд беше критичен за Соундърс, който получи тежък удар и беше вкаран във въецтата, но успя да оцелее. Англичанинът записа 28-ата победа в своята кариера. 13 от тях са с нокаут. Той все още няма поражение.

