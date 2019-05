Бокс Джош Тейлър детронира Иван Баранчик 19 май 2019 | 01:26 0



Джош Тейлър – Шотландското торнадо спечели титлата на Международната боксова федерация в суперлека категория. Той детронира Иван Баранчик. Беларусинът трябваше да направи първата защита на галавечер в Шотландия по време на полуфиналите от Световните боксови суперсерии. Двубоят се превърна в атрактивно зрелище. Първите пет рунда бяха много равностойни. В шестия Баранчик се озова на два пъти на земята след тежки удари. Това помогна на Тейлър да дръпне в резултата. След финалния гонг той спечели в картите и на тримата съдии. Congratulations @JoshTaylorBoxer on making the #WBSS Super-Lightweight Final!! #TaylorBaranchyk #AliTrophy pic.twitter.com/EJRKE7iIz2 — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) May 18, 2019 Тейлър вече има 15 победи, а 12 от тях са с нокаут. За Баранчик това беше първо поражение в неговата кариера. На финала шотландецът ще се бие с Риджис Прогрей. 0



КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт"

