Чудовището Иноуе помете поредна световна звезда (видео)

Наоя Иноуе – Чудовището (Яп) затвърди статута си на най-добър боксьор от всички категории. Той прегази Еманюел Родригес (Пуер) още във втория рунд в полуфинала от Световните боксови суперсерии за трофея Мохамед Али. Дербито се игра в Глазгоу. Двамата се качиха на ринга без поражение. Родригес заложи и своята световна титла в категория петел. След равностоен първи минутки, пуерториканецът започна да получава тежки удари. Във втората част Иноуе свали на три пъти с три различни удара своя опонент и това принуди реферът да прекрати мача. Иноуе вече има 18 победи от 18 мача, 16 от тях са с нокаут. The Bantamweight Final is set!!



@naoyainoue_410 @filipinoflash #InoueDonaire #AliTrophy pic.twitter.com/Ne4iKfCN8C — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) May 18, 2019 Във финала той ще се бие с ветерана Нонито Донайре. Във финала той ще се бие с ветерана Нонито Донайре. 0



