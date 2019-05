Жоро Крошето с достойна загуба на голяма галавечер в Шотландия

Георги Георгиев – Жоро Крошето загуби достойно по точки в четири рунда от шотландската звезда Рийс Макфадън на голямата галавечер в Глазгоу (Шот). Двамата подгряха полуфиналите от Световните боксови суперсерии за трофея Мохамед Али.

It’s a shock win as Georgi Georgiev gets a first round KO victory over Prince Brady #boxing #Brawlinthehall pic.twitter.com/7OMEGyoFVZ