Канада нанесе първа загуба на Германия на СП по хокей

Канада нанесе първа загуба на олимпийския сребърен медалист Германия на световното първенство по хокей на лед, което се провежда в Словакия. Победата класира северноамериканците за четвъртфиналите на турнира. В двубой от петия кръг на група "А" "кленовите листа" се наложиха с 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) и изпревариха съперника си в подреждането при два оставащи кръга до края на групите. Highlights: @HockeyCanada skipped over @deb_teams with an 8-1 win and are now second in Group A at #IIHFWorlds



More game highlights: https://t.co/LZ0SQWQwmc pic.twitter.com/dr7r8he6Fg — IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019 Марк Стоун реализира хеттрик за тима на Канада, а Антони Манта прибави още две попадения. Томас Шабо, Сам Райнхарт и Антони Сирели също записаха имената си сред голмайсторите за канадския тим, а за германците почетния гол реализира Ясин Ехлиз. С успеха Канада излезе на второ място с 12 точки, колкото има Германия. Лидер е Финландия с 13 точки В другия мач, игран по същото време, но от група "В", Норвегия разгроми аутсайдера Италия със 7:1 (1:0, 0:0, 6:1). Осем различни голмайстори се разписаха за "викингите", а за Италия точен бе Анжело Мичели, който отбеляза и първия гол за "адзурите" на това първенство. Победата гарантира на норвежците оставането в най-горния ешалон и през следващия сезон. "Викингите" имат 6 точки, докато Италия е на дъното в класирането с шест загуби и голова разлика 1:45.

