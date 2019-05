Волейбол Цецо Соколов и Лубе сложиха край на господството на краля на Европа Зенит (видео + снимки) 18 май 2019 | 21:53 - Обновена 0



копирано





По този начин Лубе взеха втори пореден много сладък реванш в рамките на няколко дни, след като във вторник спечелиха титлата на Италия срещу Перуджа. Сега италианският тим не остави почти никакви шансове на казанци и се реваншиха за драматично загубения финал през 2018 година с 2:3, когато водеха в тайбрека с 14:8. Така Лубе сложиха край на 7-годишната руска доминация в най-престижния европейски клубен турнир (б.р. 5 титли за Зенит и по една за Локомотив (Новосибирск) и Белогорие) и спечелиха титлата в Шампионската лига едва за втори път в своята история след далечната 2002 година. Италианците имат също така едно сребро и два бронза в своята история.



От друга страна това беше първи загубен финал в ШЛ за Зенит от 2011 година насам, когато загубиха от италианския гранд Тренто. Казанци остават с 6 титли от Шампионската лига в своята история, 2 сребърни медала и един бронзов. The reigning champions @volleyzenit open this one with a point against @VolleyLube



Tune in to see, who takes the cup home from #SuperFinalsBerlin

https://t.co/sQtsV127tk#CLVolleyM #Volleyball pic.twitter.com/I3HFY7cECS — CEV Champions League Volley (@CEVolleyballCL) May 18, 2019



Middle magic by @robertlandy13 to get a point for @VolleyLube #SuperFinalsBerlin #CLVolleyM #Volleyball pic.twitter.com/nPnT4Gihw7 — CEV Champions League Volley (@CEVolleyballCL) May 18, 2019

Втората част тръгна равностойно до 4:4, след което Лубе поведе с 6:4 след грешка на разпределителя на Зенит Александър Бутко и мощен ас на Йоанди Леал. Разликата нарасна до 9:5 след задържана топка на Ървин Нгапет и страхотна атака през центъра на Робертланди Симон. Независимо от прекъсването на Владимир Алекно, шампионите на Италия увеличиха предината си до 12:6 след силна атака на Цецо Соколов и страхотен блок на Османи Хуанторена. Въпреки усилията на казанци, резултатът стана 19:11 след две отлични блокади на Драган Станкович. Лубе продължи със силната си игра на блокада, в лицето на Симон, и успя да изравни геймовете след 25:15.

И третия гейм стартира равностойно до 3:3, след което Лубе дръпна с 5:3 след грешка на Матю Андерсън, а след това с 9:4 след ас на Йоанди Леал, последван от силна контра на Османи Хуанторена и две блокади на Робертланди Симон. Преднината на италианския тим набъбна до 14:6 след атака на Цецо Соколов последвана от страхотен блок и контра от втора линия на Леал. Разликата в полза на Лубе продължи да расте до 20:9 след поредни мощни сервиси на Леал, включително и два аса в Ървин Нгапет. Шампионът на Италия без проблеми спечели гейма с разгромното 25:12 след грешка в атака на казанци и поведе с 2:1.



Четвъртата част започна с успешна атака на Йоанди Леал и страхотен блок на Цецо Соколов и 2:0 за Лубе. Зенит веднага изравни при 2:2 след атака на Максим Михайлов и ас на Матю Андерсън. Италианският тим отново поведе в резултата при 5:3 благодарение на Соколов. Разликата стана 10:6 след атака на Османи Хуанторена и ас на Драган Станкович. Въпреки усилията на Зенит, преднината на Лубе стана 16:8 след пореден отличен блок и контра на Цецо Соколов. Разликата стана 21:12 след поредица силни изяви на блокада и страхотен ас на Соколов. Последва леко отпускане в състава на Лубе, което позволи на Зенит да намали изоставането си до 17:23 при сервис на Ървин Нгапет. След второто прекъсване за Фефе Де Джорджи, нов ас и контра на Нгапет и 19:24. Все пак, в крайна сметка Лубе спечели гейма след 25:19 след силна атака на Цецо Соколов, а с това мача с 3:1 и титлата в Шампионската лига.



Цецо Соколов изигра нов много силен мач за Лубе, който най-вероятно ще бъде и последния му за клуба, и стана най-резултатен със 17 точки (4 блока, 2 аса и 55% ефективност в атака) за победата. Йоанди Леал (5 аса!, 1 блок, 45% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане) и Османи Хуанторена (2 блока, 63% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане) за успеха, като вторият беше определен и за най-полезен играч (MVP) на финала.



За тима на Зенит Ървин Нгапет (1 блок, 3 аса, 36% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане) и Матю Андерсън (2 блока, 1 ас, 56% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане) завършиха с 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за победа. A thriller-ending and Cucine Lube CIVITANOVA emerge victorious and claim their first-ever #CLVolleyM title tonight at the Max-Schmeling-Halle #SuperFinalsBerlin #Volleyball @VolleyLube pic.twitter.com/SxXrqbddw5 — CEV Champions League Volley (@CEVolleyballCL) May 18, 2019

Началото на първия гейм започна с 3 страхотни блока на Вадим Лихошерстов и 3:0 за Зенит. Разликата стана 5:1 след нов блок на Лихошерстов, което накара треньорът на Лубе Фефе Де Джорджи да вземе тайм-аут. Въпреки това, преднината на казанци продължи да расте до 7:1 след силни изяви на американския национал Матю Андерсън. Предимството на Зенит набъбна до 12:4 след мощен ас на Максим Михайлов и нов отличен блок, този път на Ървин Нгапет. В следващите минути Лубе подобри играта си, докато Зенит почна да бърка повече и шампионът на Италия намали изоставането си до 16:12. Все пак, руският гранд възстанови част преднината си до 23:15 след атака на Нгапет, блокада на Артьом Волвич и аут на Османи Хуанторена, след което Зенит спокойно взе гейма след 25:16 след грешка на Бруно Резенде.Втората част тръгна равностойно до 4:4, след което Лубе поведе с 6:4 след грешка на разпределителя на Зенит Александър Бутко и мощен ас на Йоанди Леал. Разликата нарасна до 9:5 след задържана топка на Ървин Нгапет и страхотна атака през центъра на Робертланди Симон. Независимо от прекъсването на Владимир Алекно, шампионите на Италия увеличиха предината си до 12:6 след силна атака на Цецо Соколов и страхотен блок на Османи Хуанторена. Въпреки усилията на казанци, резултатът стана 19:11 след две отлични блокади на Драган Станкович. Лубе продължи със силната си игра на блокада, в лицето на Симон, и успя да изравни геймовете след 25:15.И третия гейм стартира равностойно до 3:3, след което Лубе дръпна с 5:3 след грешка на Матю Андерсън, а след това с 9:4 след ас на Йоанди Леал, последван от силна контра на Османи Хуанторена и две блокади на Робертланди Симон. Преднината на италианския тим набъбна до 14:6 след атака на Цецо Соколов последвана от страхотен блок и контра от втора линия на Леал. Разликата в полза на Лубе продължи да расте до 20:9 след поредни мощни сервиси на Леал, включително и два аса в Ървин Нгапет. Шампионът на Италия без проблеми спечели гейма с разгромното 25:12 след грешка в атака на казанци и поведе с 2:1.Четвъртата част започна с успешна атака на Йоанди Леал и страхотен блок на Цецо Соколов и 2:0 за Лубе. Зенит веднага изравни при 2:2 след атака на Максим Михайлов и ас на Матю Андерсън. Италианският тим отново поведе в резултата при 5:3 благодарение на Соколов. Разликата стана 10:6 след атака на Османи Хуанторена и ас на Драган Станкович. Въпреки усилията на Зенит, преднината на Лубе стана 16:8 след пореден отличен блок и контра на Цецо Соколов. Разликата стана 21:12 след поредица силни изяви на блокада и страхотен ас на Соколов. Последва леко отпускане в състава на Лубе, което позволи на Зенит да намали изоставането си до 17:23 при сервис на Ървин Нгапет. След второто прекъсване за Фефе Де Джорджи, нов ас и контра на Нгапет и 19:24. Все пак, в крайна сметка Лубе спечели гейма след 25:19 след силна атака на Цецо Соколов, а с това мача с 3:1 и титлата в Шампионската лига.. Йоанди Леал (, 1 блок, 45% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане) и Османи Хуанторена (2 блока, 63% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане) за успеха, като вторият беше определен и за най-полезен играч (MVP) на финала.За тима на Зенит Ървин Нгапет (1 блок, 3 аса, 36% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане) и Матю Андерсън (2 блока, 1 ас, 56% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане) завършиха с 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за победа. ЗЕНИТ (КАЗАН, РУСИЯ) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА, ИТАЛИЯ) 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25)

ЗЕНИТ: Александър Бутко, Максим Михайлов 10, Матю Андерсън 12, Ървин Нгапет 14, Вадим Лихошерстов 5, Артьом Волвич 3 - Алексей Вербов-либеро (Андрей Сурмачевский, Лоран Алекно, Никита Алексеев 1, Алексей Самойленко 3)

Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

ЛУБЕ: Бруно Резенде, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 17, Османи Хуанторена 14, Йоанди Леал 15, Драган Станкович 6, Робертланди Симон 9 - Фабио Балазо-либеро (Стийн Д'Хулст, Диего Кантагали, Иржи Ковар, Енрико Диамантини)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ.



Снимки: CEV.EU

Александър Бутко, Максим Михайлов 10, Матю Андерсън 12, Ървин Нгапет 14, Вадим Лихошерстов 5, Артьом Волвич 3 - Алексей Вербов-либеро (Андрей Сурмачевский, Лоран Алекно, Никита Алексеев 1, Алексей Самойленко 3)Бруно Резенде,, Османи Хуанторена 14, Йоанди Леал 15, Драган Станкович 6, Робертланди Симон 9 - Фабио Балазо-либеро (Стийн Д'Хулст, Диего Кантагали, Иржи Ковар, Енрико Диамантини) Волейболният национал Цветан Соколов и шампионът на Италия успяха да сложат край на господството и да детронират краля на Европа в последните 4 години Зенит (Казан)! Цецо Соколов и компания буквално смазаха казанци и спечелиха с 3:1 (16:25, 25:15, 25:12, 25:19) в Суперфинала на Шампионската лига, игран тази вечер в предпълнената с близо 10 000 зрители легендарна зала "Макс Шмелинг Хале" в Берлин.По този начин Лубе взеха втори пореден много сладък реванш в рамките на няколко дни, след като във вторник спечелиха титлата на Италия срещу Перуджа. Сега италианският тим не остави почти никакви шансове на казанци и се реваншиха за драматично загубения финал през 2018 година с 2:3, когато водеха в тайбрека с 14:8. Така Лубе сложиха край на 7-годишната руска доминация в най-престижния европейски клубен турнир (б.р. 5 титли за Зенит и по една за Локомотив (Новосибирск) и Белогорие) и спечелиха титлата в Шампионската лига едва за втори път в своята история след далечната 2002 година. Италианците имат също така едно сребро и два бронза в своята история.От друга страна това беше първи загубен финал в ШЛ за Зенит от 2011 година насам, когато загубиха от италианския гранд Тренто. Казанци остават с 6 титли от Шампионската лига в своята история, 2 сребърни медала и един бронзов.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 7544 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1