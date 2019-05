Новара с историческа първа титла в ШЛ за жени (видео + снимки)

Daniele Santarelli getting emotional after the challenge as his squad is behind at the #CLVolleyW #SuperFinalsBerlin@ImocoVolley pic.twitter.com/Kg4hdKiQZO — CEV Champions League Volley (@CEVolleyballCL) May 18, 2019

Отборът на Игор Горгондзола (Новара) спечели за първи път в своята история титлата в Шампионската лига за жени. Момичетата на треньора Масимо Барболини надиграха Имоко Волей (Конеляно) с 3:1 (25:18, 25:17, 14:25, 25:22) в Суперфинала на най-престижния евротурнир, игран този следобед в препълнената с близо 9200 зрители легендарна зала "Макс Шмелинг Хале" в Берлин.Така Новара взе много сладък реванш за загубения финал от Конеляно за титлата в италианската Серия А1 и спечели трофея в Шампионската лига за първи път.От друга страна това беше втори загубен финал за "пантерите" в ШЛ за последните 3 години, след този през 2017-а от турския гранд Вакъфбанк (Истанбул) с 0:3 гейма. А през миналата година Конеляно завоюва бронзовите медали.Волейболистките на Новара започнаха страхотно в началото на първия гейм и бързо поведоха с 9:1, като на практика решиха изхода на частта, който дойде при 25:18. Брилянтната игра на Паола Егону помогна на вицешампионките на Италия да спечелят и втората част с убедителното 25:17. "Пантерите" от Конеляно успяха да се върнат в мача, като взеха третия гейм с разгромното 25:14, но в четвъртата част не успяха да се справят с атаките на съперничките си и титлата бе за Новара след 25:22 и 3:1. Така момичетата в синьо зарадваха своята легендарна 40-годишна капитанка Франческа Пичинини, която спечели рекордна 6-а титла от ШЛ и 7-а европейска, ако се прибави успеха й във вече не съществуващия турнир КНК.Страхотен мач за Новара изигра звездата Паола Егону, която заби 27 точки (2 блока и 39% ефективност в атака) за победата. Американската националка Мишел Бартч-Хейкли добави още 21 точки (1 блок, 44% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане) за успеха.За тима на Конеляно друга американска националка - Карста Лоу, която влезе като резерва още в първия гейм, реализира 16 точки (4 блока и 36% ефективност в атака). Анна Данези пък се отчете с 12 точки (и 40% ефективност в атака), но и това не помогна.Лорън Карлини 4, Паола Егону 27, Мишел Бартч-Хейкли 21, Франческа Пичинини 3, Кристина Кирикела 7, Стефана Велкович 5 - Стефаниа Сансона-либеро (Летиция Камера, Селесте Плак, Ерблира Бичи 1, Джорджа Дзаноти, Паула Низетич)Йоанна Волош 4, Саманта Фабрис 1, Кимбърли Хил 10, Мириам Сила 4, Робин Де Кройф 11, Анна Данези 12 - Моника Де Дженаро-либеро (Марта Бекис, Елеонора Ферзино, Карста Лоу 16, Валентина Тироци, Гая Морето-либеро)