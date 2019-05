Тенис Надал най-после стигна финал на клей 18 май 2019 | 18:37 0



Носителят на 17 титли от “Големия шлем” и осемкратен шампион в Рим Рафаел Надал се класира на финала на тенис турнира от сериите “Мастърс” във Вечния град, след като се справи със съпротивата на Стефанос Циципас с 6:3, 6:4. Това е и първият двубой за трофей на червени кортове с участието на Надал през този сезон, като съперник ще му бъде Новак Джокович или Диего Шварцман. This one goes to 11... @RafaelNadal remains a perfect 11-0 in Rome semi-finals with today's win at #ibi19 pic.twitter.com/W6WtFp1JdM — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2019 Също така Надал вече има 50 финала в сериите “Мастърс”, като с Джокович делят първото място по отличия с по 33, като ще бъде интересно евентуално да оспорят точно помежду си кой ще окупира временно върха по този показател. Five-OH! @RafaelNadal books his 50th Masters 1000 final with a 6-3 6-4 victory over Stefanos Tsitsipas in Rome. #ibi19 pic.twitter.com/WwAp3Xm67H — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2019 Миналата седмица в Мадрид Циципас стана най-младият тенисист с победа на клей над Надал, но този път от първото разиграване Матадора пое напълно контрола върху събитията и не позволи никакви изненади. Час и 43 минути бяха необходими на Надал, който в предишните си препятствия във Вечния град громеше опонентите си Жереми Шарди, Николоз Басилашвили и Фернандо Вердаско. Nadal's no-look cross court dink.



(@primevideouk)@InteBNLdItalia pic.twitter.com/xmEub2O47Q — Matthew Willis (@MattRacquet) May 18, 2019 Циципас все пак се опази от “геврек”, но допускаше ранен пробив в сетовете и впоследствие не успяваше да притисне достатъчно Краля на клея, за да стигне до рибрейк. Някои отигравания на Надал бяха брилянтни, а в ключовите моменти, когато трябваше да защитава брейк-болове, той сервираше по много солиден начин и отказваше противника от възможност за обрат. От самото начало на мача той тероризираше бекхенда на Циципас, който пък направи прекалено много грешки от форхенд. Надал все още няма титла през 2019-а и ще се опита да я спечели точно преди голямата си цел - “Ролан Гарос”. Това бе рекорден 71-ви полуфинал в “Мастърс” за Матадора, който е с 11 победи от 11 мача на тази фаза в Рим, като има осем титли.

