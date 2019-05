Хофе си купи билети за Европа на гара Майнц, но изпусна влака (видео)

Joy for Bayern and Leverkusen. Dismay for Hoffenheim. A remarkable finale in the Bundesliga



Bayern - 78pts

2 Dortmund - 76

3 RB Leipzig - 66

4 Leverkusen - 58

5 Gladbach - 55

6 Wolfsburg - 55

7 Frankfurt - 54

Hoffenheim - 51https://t.co/m9Ss60TZR4