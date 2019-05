Моторни спортове Маркес изравни Роси по полпозишъни въпреки падане на "Льо Ман" 18 май 2019 | 16:22 - Обновена 0



Марк Маркес спечели полпозишън за предстоящата Гран При на Франция със своята Honda и изравни по този показател ветерана в кралския клас Валентино Роси. След квалификацията на "Льо Ман" двамата пилоти разделят второто място във вечната ранглиста по първи стартови места в кралския клас с 55 полпозишъна, а пред тях е единствено Мик Дуън с 58. That first timed lap before crashing proved crucial! @marcmarquez93 secures pole position at Le Mans ahead of @Petrux9 and @jackmilleraus! #FrenchGP pic.twitter.com/2sUHsQJ5oS — MotoGP™ (@MotoGP) May 18, 2019 Маркес записа най-доброто си време с втората си обиколка от Q2, а минута по-късно претърпя и падане. Испанецът веднага се изправи и вдигна машината си, смени мотора в бокса и продължи серията си. The rain is starting to fall much heavier! @marcmarquez93 has been caught out at turn 6! #FrenchGP pic.twitter.com/F3LbnlPHAU — MotoGP™ (@MotoGP) May 18, 2019 Зад Марк на "Льо Ман" в неделя ще стартират трима пилоти с мотор Ducati. Данило Петручи е втори на стартовата решетка, следван от Джак Милър, който претърпя леко падане в квалификаията, и Андреа Довициозо. За петата позиция се пребори Валентино Роси с Yamaha, който премина и през Q1 заради слабите си времена от петъчните тренировки. @jackmilleraus is also down!



The Australian still holds a front row spot though as it stands! #FrenchGP pic.twitter.com/yYFLJR5pZu — MotoGP™ (@MotoGP) May 18, 2019 Шести ще се нареди протежето му от сателитния тим на Yamaha Франко Морбидели, следван от Такааки Накагами и Хорхе Лоренсо с Honda, Алейш Еспергаро с Aprilia и родният любимец Фабио Куартараро с втората сателитна Yamaha. Французинът стана най-младият пилот с полпозишън в Испания преди две седмици, а след неуспеха си да спечели по-добра позиция в квалификацията 18-годишният пилот бурно изрази емоциите си. Съотборникът на Роси - Маверик Винялес, който записваше добри времена в тренировките, остана едва 11-и в квалификацията. Дуото на Suzuki Жоан Мир и Алекс Ринс, който спечели Гран При на САЩ този сезон, ще тръгнат на "Льо Ман" от 18-а и 19-а позиции.

