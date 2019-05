Зимни спортове Русия е първият четвъртфиналист на световното първенство по хокей 18 май 2019 | 16:07 0



Олимпийският шампион Русия стана първият отбор, който и теоретично се класира за четвъртфиналите на световното първенство по хокей на лед, което се провежда в Словакия. В среща от петия кръг в група "В" руснаците победиха с 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) Латвия и по този начин постигнаха пети пореден успех. Латвийците изненадващо поведоха в резултата в средата на първата третина чрез Оскарс Цибулскис, но през втората част фаворитът в мача успя да направи обрат чрез Дмитри Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров. На вратата на руснаците бе Андрей Василевски, който отрази 26 шута към мрежата си. Dmitri Orlov evens it up 27 seconds into the 2nd period! @russiahockey @Capitals



https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/cVraE4PvqY — IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019 Загубата остави Латвия на пето място в група "В" с 2 победи и 3 загуби и минимални шансове за класиране на четвъртфиналите в турнира. В група "А" тимът на САЩ също направи сериозна крачка към фазата на директните елиминации с победа със 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) над Дания. Американците решиха всичко в мача още през първите 20 минути, когато отбелязаха 4 пъти, а с победата си успяха да класират за следващия етап водачите в група "А" Финландия и Германия за четвъртфиналите. Головете за успеха на янките реализираха Алекс ДеБринкат на два пъти, Франк Ватрано, Клейтън Келър, Крис Крейдър, Дилан Ларкин и Джак Айхел, докато за датчаните се разписа Ник Олесен в началото на втората третина. В класирането в групата американците заемат трето място с 11 точки от 5 мача, на една зад Германия и на две зад Финландия. Дания е на шеста позиция с 5 точки.

