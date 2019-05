Испания Зидан: Ако нещата не стават по моя начин, ще си тръгна 18 май 2019 | 14:49 - Обновена 0



копирано





Последен двубой

На всички е ясно какво се очаква от нас. Подготвихме се добре през седмицата и сега искаме да кажем “чао” на нашите фенове с добра игра и победа. Това беше сложен сезон и искам да покажем на запалянковците, че мислим за следващия, когато ще се завърнем по-ентусиазирани, за да могат те да бъдат горди с футболистите. А и е добре, че сезонът свършва.







Последен мач на Бейл за Реал изобщо?

Той ще бъде в групата и само това ще кажа по темата. Утре ще видите дали ще играе, или не. Но не знам какво ще се случи в бъдеще. Но със сигурност ще има промени в състава

Gareth Bale could return to the Premier League if the right offer comes in, according to his agent.



Any takers? pic.twitter.com/JynOOx3W7u — Goal (@goal) May 8, 2019

Последен мач и на Кейлор Навас за Реал изобщо?

Не гледам на нещата по този начин. Не мисля за това, което ще се случи през следващия сезон. Говорил съм с него, но няма да ви кажа какво точно сме си казали. Бях ясен по въпроса с вратарския пост. Само аз и той знаем какво сме си казали.



Вратарският пост занапред

Когато новият сезон стартира, ще обява кой ще бъде първи избор и кой ще е втори. Аз съм треньорът и аз решавам. Аз ще направя отбора, а ако това не се случи, ще си тръгна. Аз решавам за новите футболисти, макар по трансферите да работим в екип. Ако нещата не стават по моя начин, ще се махна.



Антоан Гризман

Не мисля, че трябва да говорим по тази тема. Питайте го него къде ще ходи.



Лука Йович

Няма смисъл да говорим сега за това



Иско

Нищо няма да ви кажа и по тази тема







Ферлан Менди от Лион

Ще е проява на неуважение, ако говоря за футболисти на други клубове. Освен това би било неуважение и към тези, които са в отбора ни сега и които би трябвало да играят утре



Люка Зидан

Той показа, че е вратар от висока класа. И то не защото ми е син, а защото е част от първия отбор. Не съм искал от клуба той да е №2. Но както вече казах, през следващата кампания всичко ще е ясно. Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан даде пресконференция преди последния мач на тима за сезона. В неделя столичани приемат Бетис в двубой от Ла Лига без значение. Ето темите, по които говори треньорът:На всички е ясно какво се очаква от нас. Подготвихме се добре през седмицата и сега искаме да кажем “чао” на нашите фенове с добра игра и победа. Това беше сложен сезон и искам да покажем на запалянковците, че мислим за следващия, когато ще се завърнем по-ентусиазирани, за да могат те да бъдат горди с футболистите. А и е добре, че сезонът свършва.Той ще бъде в групата и само това ще кажа по темата. Утре ще видите дали ще играе, или не. Но не знам какво ще се случи в бъдеще. Но със сигурност ще има промени в съставаНе гледам на нещата по този начин. Не мисля за това, което ще се случи през следващия сезон. Говорил съм с него, но няма да ви кажа какво точно сме си казали. Бях ясен по въпроса с вратарския пост. Само аз и той знаем какво сме си казали.Когато новият сезон стартира, ще обява кой ще бъде първи избор и кой ще е втори. Аз съм треньорът и аз решавам. Аз ще направя отбора, а ако това не се случи, ще си тръгна. Аз решавам за новите футболисти, макар по трансферите да работим в екип. Ако нещата не стават по моя начин, ще се махна.Не мисля, че трябва да говорим по тази тема. Питайте го него къде ще ходи.Няма смисъл да говорим сега за товаНищо няма да ви кажа и по тази темаЩе е проява на неуважение, ако говоря за футболисти на други клубове. Освен това би било неуважение и към тези, които са в отбора ни сега и които би трябвало да играят утреТой показа, че е вратар от висока класа. И то не защото ми е син, а защото е част от първия отбор. Не съм искал от клуба той да е №2. Но както вече казах, през следващата кампания всичко ще е ясно.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 17606 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2