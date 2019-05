Тайрън Уудли се отказа от мач с Лоулър заради контузия

Бившият шампион на UFC в полусредна категория Тайрон Уудли отложи завръщането в октагона. Той трябваше да се бие на 29 юни срещу друга голяма звезда Роби Лоулър.

Tyron Woodley‘s withdrawal from the June 29 rematch against Robbie Lawler could serve to be a blessing for Woodley. His hand has been an issue for a while, it was a real quick turnaround from the Usman loss and it’ll be hard to top how he beat Lawler at UFC 201. (Cont’d)