Алексей Олейник срещу Уолт Харис на UFC on ESPN 4

Алексей Олейник се завръща и ще се бие срещу Уолт Харис на събитието UFC on ESPN 4, което ще се проведе на 20-ти юли в Тексас. Двамата трябваше да се бият на UFC Fight Night 150, но Олейник се оттегли от битката, за да се бие срещу Алистър Овърийм в Русия. Алексей загуби тази битка и сега ще се опита да се върне на пътя на победата. Харис взе участие на събитието в Канада и успя да нокаутира Сергей Спивак за 50 секунди. Преди тази победа Харис успя да победи Арловски, но победата беше отменена, защото се провали на допинг тест. Към момента той е в серия от 2 поредни победи. Олейник от своя страна загуби от Овърийм през април и това прекъсна серия от 2 поредни победи за руснака. Alexey Oleynik will fight Walt Harris at #UFConESPN4 in San Antonio, Texas. (Jul. 20, 2019). (per @ExpressNews) #UFC #UFCSanAntonio #MMA #UFCESPN pic.twitter.com/yiGljrOdSQ — MaRCeL DoRFF (@BigMarcel24) May 17, 2019 mma.bg

